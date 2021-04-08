اكتشاف أكبر مدينة أثرية تحت الرمل في مصر

اكتشفت بعثة مصرية لعلماء الآثار في الأقصر جنوب البلاد مدينة أثرية مفقودة تحت الرمل وُصفت بأنها “أكبر مدينة على الإطلاق في مصر”، ويعود تاريخها إلى عهد الملك الفرعوني أمنحتب الثالث قبل ثلاثة آلاف عام، بحسب عالم المصريات الشهير زاهي حواس.

وأوضح بيان البعثة الأثرية المصرية المسؤولة عن الكشف، “اكتشفت البعثة المصرية برئاسة زاهي حواس المدينة المفقودة تحت الرمال +صعود آتون+ ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل الملك توت عنخ آمون”، أي قبل ثلاثة آلاف سنة.

وأضاف البيان، “عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك أمنحتب الثالث الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 قبل الميلاد”.

وكشف حواس أن “هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر”.

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