هل يشتري تويتر تطبيق كلوب هاوس للدردشة الصوتية؟

شهد تطبيق كلوب هاوس Clubhouse للمحادثات الصوتية في الأشهر الأخيرة انتشاراً واسعاً بالرغم أنه لا يزال متاحاً فقط على هواتف الايفون، مما دفع بعض الشركات التقنية الكبرى لمحاولة تقليده والبعض الآخر لمحاولة شرائه.

تويتر يحاول شراء كلوب هاوس

وفقاً لما ذكره موقع بلومبيرج الأمريكي، فإن تويتر قد خاص محادثات مع مطوري تطبيق كلوب هاوس Clubhouse بهدف الاستحواذ على التطبيق الصاعد.



نقلاً عن مسئولين مطلعين على المحادثات فإن سعر الاستحواذ في الصفقة المحتملة كان قد وصل إلى 4 مليار دولار أمريكي قبل أن تتوقف المحادثات بعدها بدون أسباب واضحة.

يبدو أن المسئولين في تويتر رأوا أن قيمة التطبيق مبالغ فيها لذا قرروا الانصراف عن عملية الاستحواذ.

مع الصعود الكبير لتطبيق كلوب هاوس Clubhouse فكر مالكو التطبيق في بيعه في صفقة ضخمة لأحد الشركات الكبرى بحيث تتولى هي بعد ذلك تمويله و تطويره والتسويق له، ويستفيد مالكوه من العائد المالي الضخم من تلك الصفقة.

أما وقد فشلت صفقة بيع التطبيق لشركة كبرى، فالآن يحاول تطبيق كلوب هاوس إقامة حملة تمويل من أجل جمع استثمارات لأجل التطبيق.

محاولات تقليد كلوب هاوس

تطبيق كلوب هاوس Clubhouse هو تطبيق حديث لم يمض على إطلاقه سوى عام واحد، و يوفر ميزة الدردشة الصوتية الجماعية بشكل أساسي.

حالياً، يتوفر تطبيق كلوب هاوس على الايفون فقط ولا توجد نسخة رسمية من التطبيق على الأندرويد وإن كانت هناك بعض الطرق لتشغيل كلوب هاوس على أجهزة الأندرويد.

هناك بدائل منافسة حالياً لتطبيق كلوب هاوس Clubhouse مثل ميزة المساحات Spaces التي أطلقها تويتر، وميزة الدردشة الصوتية على تيليجرام، وينوي أيضاً فيسبوك إطلاق ميزة أخرى مشابهة قريباً.

الصعود الكبير لتطبيق كلوب هاوس

تطبيق الدردشة الصوتية الجماعية كلوب هاوس تم إطلاقه مع بداية جائحة كورونا في إبريل من عام 2020 على منصة iOS لهواتف الايفون.



شهد التطبيق من حينها نمو سريع حيث نجح في استقطاب العديد من المستخدمين الذين رأوا في التطبيق تجربة جديدة وقت الإغلاق وبلغ إجمالي عدد تحميلات التطبيق بنهاية عام 2020 ما يزيد عن 13 مليون تطبيق منذ إطلاقه.

مع بداية عام 2021 تعاظم الإقبال على التطبيق مع انضمام العديد من الشخصيات الشهيرة واستضافتها عليه، ليبلغ عدد المستخدمين النشيطين أسبوعياً عليه أكثر من 10 ملايين مستخدم.

كل ذلك والتطبيق لا يزال يعمل بنظام الدعوات ومقتصر على منصة الايفون فقط، ومن المنتظر أن يستمر نمو التطبيق بصورة أوسع مع إطلاق التطبيق على منصة الأندرويد قريباً كما وعد مالكو التطبيق.