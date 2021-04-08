مكسيكي يطلق أغرب حملة انتخابية في العالم

بدأ المرشح البرلماني عن حزب إنكوينترو سوليداريو المكسيكي كارلوس مايورغا أغرب حملة انتخابية في العالم.

والمرشح من ولاية شيواوا الواقعة شمال البلاد، وصل بنعش ذهبي إلى تجمع انتخابي على جسر حدودي بين مدينة سوسيداد خواريث الحدودية وإل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

ورافق المرشح عدد من الرجال الذين ارتدوا بدلات واقية من فيروس كورونا، وحملوا في أيديهم الورود في إشارةٍ منهم لعدد الوفيات بالفيروس والتي تجاوزت ال200 ألف وفاة.

وأشار المرشح إلى أن السياسيين آثروا الصمت تجاه ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح مايورغا بأنّ هدفه من القيام بهذه الحملة الغريبة تسليط الضوء على الواقع الصحي المتردي في البلاد، وازدياد معدلات الجريمة والعنف.

الجدير بالذكر أنّ 300 ألف شخص توفوا في جرائم قتل منذ أن قامت الحكومة بإطلاق حملة عسكرية ضد تجار المخدرات في العام 2006.

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