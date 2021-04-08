THK تطلق محول USB مصغر للسماعات

كشفت شركة THK عن محول USB مصغر للسماعات لدعم الصوتيات بمستوى أعلى أطلقت عليه Onyx.

وسيأتي المحول الجديد بترقية للصوتيات المميزة للهاتف أو السماعات لدعم المستخدمين بمستوى عالي الدقة دون الحاجة للسماعات.

ويتميز هذا المحول بتصميمه المميز المصغر، وباحتوائه على دونجل USB في أحد الطرفين، ومدخل للسماعات في الطرف الآخر، مع مقبس USB-C مغناطيسي يتصل بالمحول الرقمي عند عدم الاستخدام.

وسيحتوي الجهاز على شريحة THK-AAA-78 لتكبير الصوتيات، تدعم إزالة التشويه إلى 40 ديسيبل، و3 مصابيح LED تنقسم بين دقة الصوتيات القياسية والبث المباشر.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الجهاز الجديد يتوافق مع الأجهزة التي تحتوي على مقبس USB-C، وUSB-A، ويدعم الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وأي أو إس.

يذكر أنّ THK ستطلق محولها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية