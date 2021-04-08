أوبو تطلق إصدار مارفل من الهاتف Oppo Reno5

كشفت شركة أوبو الصينية عن إصدار مارفل من الهاتف Oppo Reno5 والذي أطلقت عليه Oppo Reno5 Marvel Edition.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 720G، ومعالج رسوميات Adreno 618، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS11.

وزودّت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية من نوع ليثيوم بولمير بسعة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 450 دولار أمريكي.

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