بريطانيا ستصل مناعة القطيع قريبا

نشرت كلية لندن الجامعية تقريراً أكدّت من خلاله وصول المملكة المتحدة لمناعة القطيع في يوم 12 أبريل الجاري.

وأوضحت الكلية في تقريرها إنّ نصف سكان بريطانيا البالغين حصلوا على لقاحات كورونا، وبأنّ هذا الأمر سيساهم في ارتفاع نسبة الحماية للسكان ضد فيروس كورونا سواء بالتطعيم أو التعافي إلى 73.4% بحلول 12 أبريل، وهو التاريخ المحدد للمرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الكلية، إلى أن هذه النسبة لعد البلاد وصلت لمناعة القطيع، وأوضحت أنّ الأفراد المحصنين سيشكلون جداراً يمنع وصول الفيروس للأشخاص غير المحميين.

وبحسب البيانات الرسمية التي نشرتها السلطات الصحية البريطانية فإنّ 31 مليون على الأقل حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل أكثر من 5 مليون بريطاني على الجرعتين.

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