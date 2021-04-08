سحلية عملاقة تقتحم متجرا في تايلاند

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لسحلية عملاقة تقتحم متجراً في تايلاند، وتثير الذعر في قلوب عماله.

حيث دخلت السحلية يوم 7 أبريل الجاري متجراً صغيراً يقع في مدينة ناخون باتوم التايلاندية، وذلك بعد خروجها من قناة قريبة منه، وقامت ببعثرة المواد الموجودة فيه، وسط دهشة وخوف الزبائن وعمال المتجر الذين اكتفوا بمراقبتها دون أن يجرؤا على الاقتراب منها.

وعلى الفور قام أصحاب المتجر بالاتصال بعمال الزواحف الذين قدموا لمكان الحادث، وقاموا باصطياد السحلية العملاقة، وإخراجها من المحل، قبل أن يعيدوا إطلاق سراحها بين الشجيرات.

وذكر المسؤولون إنّ الحيوان الزاحف خرج من المتجر دون أن يتمكن من الحصول على أي طعام منه.

يذكر أنّ الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على الإنترنت حظيت بمجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية