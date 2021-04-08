صدور رواية “صمت العصافير” لـ مصطفى فنوش

صدرت مؤخرا رواية جديدة تحت عنوان “صمت العصافير” للكاتب والصحفي الليبي “مصطفي محمد فنوش”، عن الدار العالمية للنشر والتوزيع المصرية.

وتجسد الرواية الجديدة لـ”فنوش” حياة فنانة تشكليه ليبية تواكب التطور في عصر العولمة وسيطرة الحياة الرقمية، على تعاملنا مع الأشياء، أرد منها المؤلف إيصال رسالة للمكانة التي تبوئتها المرأة في المجتمعات الحديثة، بحسب ما نقله موقع “بلد طيوب” المتخصص بالأخبار الثقافية والفنية.

ووفقا للموقع، فإن الرواية، تتناول المشكلات في المجتمعات الانسان وما يسوده من قهر الرجال والنساء، بحيث تغدو الحرية هدف وأنشودة تؤثر في العلاقات المجتمعية بما تختزنه من نظام اجتماعي معين.

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