كارول سماحة تغني تتر مسلسل ضد الكسر

أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن انتهائها من تسجيل أغنية اللي خان التي ستكون بمثابة تتر مسلسل ضد الكسر المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل صورة تجمع الفنانة اللبنانية بالمنتجين وبالمخرج، وذلك بعد تسجيل الأغنية.

وأغنية اللي خان من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ويروي مسلسل ضد الكسر قصة فتاة تدعى سلمى التي تكون نجمة من نجمات التيك توك، والتي تحاول تغيير حياتها من خلال العمل كيوتيوبر.

ومسلسل ضد الكسر من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة العدل غروب، وبطولة نخبة من النجوم يأتي في مقدمتهم نيللي كريم، لقاء الخميسي، محمد فراج، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، وغيرهم.

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