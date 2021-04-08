محمد رمضان يأخذ أولى الخطوات لتنفيذ فيلم أحمس

أكدّت مجموعة من التقارير الصحفية عرض الفنان المصري محمد رمضان على المخرج شريف عرفة إخراج فيلم الملك أحمس.

وبحسب موقع الفن المصري فإنّ المخرج الكبير قد أعطى الموافقة المبدئية على إخراج العمل.

وأوضح الموقع إنّ النجم المصري اتفق أيضاً مع الكاتب ناصر عبد الرحمن من أجل كتابة سيناريو الفيلم.

وجاءت هذه الخطوة من النجم المصري بعد إيقاف عمليات تصوير مسلسل الملك أحمس الذي يلعب دور بطولته الفنان عمرو يوسف، وذلك بعد الحملة الكبيرة التي تعرض لها العمل بسبب الأخطاء التاريخية الموجودة فيه.

من جهةٍ أخرى ادعت علا يوسف شقيقة النجم عمرو يوسف بأنّ محمد رمضان وراء إيقاف عرض المسلسل، وذلك بعدما نشر كلام سلبي عن البرومو.

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