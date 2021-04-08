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شركة Yahoo تغلق أقدم منصاتها الإلكترونية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت شركة Yahoo من خلال تدوينة رسمية نشرتها على موقعها إغلاق منصة Answers التي تعد أقدم منصاتها إلى الأبد.

وأفادت الشركة في التدوينية أنّها ستغلق المنصة بشكل نهائي في 4 مايو القادم، وأنّ المستخدمين لن يكونوا قادرين على استخدام المنصة مجدداً من أجل الحصول على أجوبة عن الأسئلة التي يطرحونها.

وأشارت الشركة، إلى أنها لن تستقبل طلبات الانضمام إلى المنصة بعد تاريخ 30 أبريل الجاري، وأنّها ستسمح للمشتركين بتحميل بياناتهم ومحتواهم الخاص الراغبون بالاحتفاظ به حتى 30 يونيو القادم.

وبررت ياهو قرار إغلاق المنصة التي افتتحتها قبل 16 عام بانخفاض شعبيتها في السنوات الأخيرة، وعدم قدرتها على منافسة المنصات الأخرى، وبرغبة الشركة بالتركيز على أمور أخرى.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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