وزير جزائري: سنبدأ إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي في سبتمبر

قال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن با أحمد أنهم سيبدؤون إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك” في سبتمبر.

وأوضح الوزير الأربعاء، أن اللقاح سيتم تصنيعه من قبل “مجموعة صيدال” العامة بالشراكة مع المختبر الروسي غاماليا المصنع له وذلك بفضل النقل التكنولوجي الذي يوفره الروس عبر منصة رقمية متاحة أمام الخبراء الجزائريين.

وأكد الوزير أن “ثلاث لجان تضم خبراء من “صيدال” وأكاديميين ومراكز أبحاث ومعهد “باستور” وكوادر في الوزارات تعمل حاليا على نقل التكنولوجيا” التي تقدمها روسيا، موضحا أن الإنتاج سيكون بمشاركة مختبر هندي رائد عالميا في المجال،

ومن المقرر أن تتلقى الجزائر 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي قبل نهاية أبريل، وفق تصريح لوزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الأسبوع الماضي بعد ان تلقت حتى الآن 80 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك بالإضافة الى 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، و200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم في إطار هبة قدمتها الصين.

الجدير بالذكر أن الجزائر قد تلقت بالأمس أكثر من 364 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في إطار منصة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول المعوزة.

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