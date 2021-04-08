غيغا بايت تطلق شاشة لعشاق ألعاب

كشفت شركة غيغا بايت التايوانية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Aorus FV43U.

وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بلوحة مقاس 43.3 بوصة، ودقة عرض 2160*3840 بيكسل، وجودة عرض 4K، ودرجة سطوع 1000 قنديلةم2.

وسيبلغ معدل تحديث الشاشة الجديدة 144 هرتز، أما بالنسبة لزمن الاستجابة فسيصل إلى 1 مللي في الثانية، مع دعم تقنية Adapative Sync.

وستدعم الشاشة الجديدة تقنية VESA DisplayHDR1000، وستغطي نطاق الألعاب بنسية DCI-P3 بنسبة 97%.

الجدير بالذكر أنّ الشاشة التايوانية ستطرح شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر مرتفع يصل إلى 1500 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية