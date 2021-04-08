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غيغا بايت تطلق شاشة لعشاق ألعاب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة غيغا بايت التايوانية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Aorus FV43U.

وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بلوحة مقاس 43.3 بوصة، ودقة عرض 2160*3840 بيكسل، وجودة عرض 4K، ودرجة سطوع 1000 قنديلةم2.

وسيبلغ معدل تحديث الشاشة الجديدة 144 هرتز، أما بالنسبة لزمن الاستجابة فسيصل إلى 1 مللي في الثانية، مع دعم تقنية Adapative Sync.

وستدعم الشاشة الجديدة تقنية VESA DisplayHDR1000، وستغطي نطاق الألعاب بنسية DCI-P3 بنسبة 97%.

الجدير بالذكر أنّ الشاشة التايوانية ستطرح شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر مرتفع يصل إلى 1500 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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