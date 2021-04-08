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حالات تستوجب استئصال دوالي الساقين تعرفوا عليها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الجمعية الألمانية لطب وجراحة الأوعية الدموية خطورة دوالي الساقين في بعض الحالات، وقالت إنّها تسبب مشاكل صحية، بالإضافة إلى قباحة منظرها.

وأشارت الجمعية الألمانية، إلى أن دوالي الساقين تؤدي لحدوث التهابات بالأوردة، وقرح جلدية، وجلطة الساق، وجلطة الرئة.

وأفادت الشركة، إنّ الدوالي تحدث بسبب الوقوف لفترات طويلة، وتسبب تثاقل في القدمين، وتشنجات ووخز.

ودعت الرابطة مرضى الدوالي لمراجعة الطبيب من أجل تحديد أسباب حدوثها، واللجوء للعمل الجراحي من أجل استئصالها بشكل كلي والتخلص من آلامها.

ودوالي الساقين عبارة عن أوردة مائلة للون الأزرق تظهر تحت جلد الساق، ويعد مصففو الشعر من أكثر الأشخاص إصابةً بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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