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سبب إنساني يؤجل عرض “مقابلة مع السيد آدم”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ المخرج فادي سليم عشاق مسلسل مقابلة مع السيد آدم بإعلانه تأجيل عرض الجزء الثاني من العمل لما بعد شهر رمضان المبارك.

وأفادت شركة فونيكس غروب التي تعود ملكيتها للمخرج فادي سليم إنّ عمليات التصوير في العمل توقف في مراحلها الأخيرة بسبب تعرض المخرج لظرف إنساني منعه من تصوير العمل لمدة 15 يوم، قبل أن يعود مؤخراً لتصوير العمل بشكل يومي، وتصوير مشاهد بعض الممثلين المرتبطين بأعمال أخرى.

من جهةٍ أخرى أبدى عشاق المسلسل البوليسي الذي حقق نجاحاً كبيراً في الجزء الأولى استياءهم من تأجيل عرض المسلسل الذي كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر.

ومسلسل مقابلة مع السيد آدم من تأليف وإخراج فادي سليم، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية يأتي في مقدمتهم الفنان العالمي غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، مصطفى المصطفى، والفنانة المصرية منة فضالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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