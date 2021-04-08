سبب إنساني يؤجل عرض “مقابلة مع السيد آدم”

فاجأ المخرج فادي سليم عشاق مسلسل مقابلة مع السيد آدم بإعلانه تأجيل عرض الجزء الثاني من العمل لما بعد شهر رمضان المبارك.

وأفادت شركة فونيكس غروب التي تعود ملكيتها للمخرج فادي سليم إنّ عمليات التصوير في العمل توقف في مراحلها الأخيرة بسبب تعرض المخرج لظرف إنساني منعه من تصوير العمل لمدة 15 يوم، قبل أن يعود مؤخراً لتصوير العمل بشكل يومي، وتصوير مشاهد بعض الممثلين المرتبطين بأعمال أخرى.

من جهةٍ أخرى أبدى عشاق المسلسل البوليسي الذي حقق نجاحاً كبيراً في الجزء الأولى استياءهم من تأجيل عرض المسلسل الذي كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر.

ومسلسل مقابلة مع السيد آدم من تأليف وإخراج فادي سليم، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية يأتي في مقدمتهم الفنان العالمي غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، مصطفى المصطفى، والفنانة المصرية منة فضالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية