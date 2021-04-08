فيديو على تيك توك يجرد ملكة جمال من لقبها

حرمت ملكة جمال بابوا نيو غينيا لوسي ماينو من لقبها كملكة جمال للبلاد بسبب مقطع رقص نشرته على حسابها في تطبيق تيك توك.

حيث قامت لجنة التحكيم ملكة جمال جزر المحيط الهادئ بتجريد الملكة البالغة من العمر 25 عاماً بعد ردود الفعل العنيفة التي تركها الفيديو.

وذكرت اللجنة في بيان لها “هدفنا الأساسي هو تمكين المرأة، ونحن منصة فريدة، ونساهم بتعزيز التراث الثقافي والقيم التقليدية والسياحة، ونحن ندعم الثقة بالنفس وتقدير الذات والنزاهة ونركز على خدمة المجتمع وعلى التعليم”.

وصنف النقاد المقطع الذي حذفته لوسي بالغير مناسب والذي لا يليق بنموذج يحتذى به من النساء.

يشار إلى أنّ لوسي التي كانت لاعبة في فريق كرة القدم النسائي في بابوا نيو غينيا قد تعرضت لمضايقات كبيرة عبر الإنترنت بعد نشرها للمقطع.

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