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فيديو على تيك توك يجرد ملكة جمال من لقبها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حرمت ملكة جمال بابوا نيو غينيا لوسي ماينو من لقبها كملكة جمال للبلاد بسبب مقطع رقص نشرته على حسابها في تطبيق تيك توك.

حيث قامت لجنة التحكيم ملكة جمال جزر المحيط الهادئ بتجريد الملكة البالغة من العمر 25 عاماً بعد ردود الفعل العنيفة التي تركها الفيديو.

وذكرت اللجنة في بيان لها “هدفنا الأساسي هو تمكين المرأة، ونحن منصة فريدة، ونساهم بتعزيز التراث الثقافي والقيم التقليدية والسياحة، ونحن ندعم الثقة بالنفس وتقدير الذات والنزاهة ونركز على خدمة المجتمع وعلى التعليم”.

وصنف النقاد المقطع الذي حذفته لوسي بالغير مناسب والذي لا يليق بنموذج يحتذى به من النساء.

يشار إلى أنّ لوسي التي كانت لاعبة في فريق كرة القدم النسائي في بابوا نيو غينيا قد تعرضت لمضايقات كبيرة عبر الإنترنت بعد نشرها للمقطع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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