ملصق نادر لجيمس بوند يعرض للبيع في مزادٍ علني

أعلنت دار يونبك البريطانية عن عرض ملصق نادر لفيلم ثاندربول (كرة الرعد) من سلسلة جيمس بوند بمزاد علني سيقام يوم 9 أبريل الجاري عبر الإنترنت.

وذكرت دار المزادات إنّ الملصق المقوى كان مصمماً ليقطع ل4 أجزاء، وتوقعت بأن يباع بسعر يصل يتراوح ما بين 11000 و16000 دولار أمريكي.

وأكدّت ناتالي ديفيس المثمنة في المزاد العلني وجود قاعدة ضخمة من محبي جمع الأغراض الخاصة بجيمس بوند.

وأشارت ناتالي، إلى عرضهم في المزاد الذي سيحمل اسم جيمس بوند 007 ملصق أصلي يعود لعام 1962 لأول فيلم من أفلام السلسلة الشهيرة، وتوقعت بأنّ يباع بسعر يتراوح ما بين 6 و9 آلاف جنيه أسترليني.

يذكر أنّ انتشار فيروس كورونا أجبر دار يونبك على إجراء المزادات وبيع الأشياء عن طريق الإنترنت فقط.

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