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نتفليكس تشتري فيلم وحش وتقرر عرضه في مايو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت شبكة نتفليكس شراءها حقوق بث فيلم All Rise وعرضه في شهر مايو القادم تحت اسم Monster (وحش).

وأفادت الشبكة إنّ الفيلم الذي عرض لأول مرة مهرجان صندانس السينمائي عام 2018 لم يحظَ بالشهرة الكبيرة رغم تناوله لموضوع حساس ومهم، ورغم حصوله على إشادة كبيرة من النقاد.

ويروي الفيلم الذي لعب بطولته جون ديفيد واشنطن، وآيساب روكي، وجينيفر هدسون والمأخوذ عن رواية أكثر مبيعاً للكاتب ولتر دين والتي صدرت عام 1999 قصة مراهق يحاول إثبات براءته من جريمة قتل وسرقة.

يذكر أن شبكة البث الأشهر في العالم قررت عرض الفيلم للأولى مسرحياً يوم 7 مايو القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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