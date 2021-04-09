تعرف على أفضل الشاشات المحمولة المُتاحة للشراء في 2021

إذا كنت دائماً في حالة تنقل وتريد الحفاظ على إنتاجيتك في جميع الأوقات فإن الشاشات المحمولة قد تكون من الأدوات الأساسية التي قد تحتاج إليها، هذه الشاشات ليست كالشاشات العادية التي تراها حولك وذلك لأنها رفيعة جداً ومضغوطة وخفيفة الوزن إلى حد غير معقول، وبالتالي يمكنك وضعها في حقيبتك بسهولة واصطحابها إلى أي مكان لاستخدامها في أي وقت، وعلاوةً على ذلك فإن معظم هذه الشاشات تأتي بغطاء واقي من أجل توفير أقصى حماية ممكنة، توفر هذه الشاشات دقة عالية جداً بالرغم من صغرها بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الشاشات متعددة الاستخدامات بحيث يمكنك استخدامها لمشاهدة مقاطع الفيديو وعرض الأعمال والتصميمات كما يمكنك استخدامها من أجل الألعاب.

أفضل الشاشات المحمولة لهذا العام:

1. AOC e1659Fwu Portable Monitor

عندما يتعلق الأمر بشراء أحد أفضل الشاشات المحمولة، فإنه من الضروري أن تتميز الشاشة بسرعة الأداء والاستجابة، وبناءً على ذلك قمنا بوضع شاشة AOC e1659Fwu في مقدمة الموضوع، تتميز هذه الشاشة بالسرعة العالية والتصميم الأكثر أناقة مقارنةً بالعديد من الشاشات الأخرى، تتميز هذه الشاشة بوقت استجابة 8 مللي ثانية، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16 ونسبة تباين 1:500 وعلاوةً على ذلك فإن الشاشة تأتي بتصميم فائق النحافة مما يجعل عملية حملها والتنقل بها في غاية السهولة، تأتي الشاشة أيضاً بمعدل تحديث 60 هرتز ولذلك فهي تعتبر مثالية لعروض الأعمال والمسافرين الدائمين، يبلغ سعر هذه الشاشة 99.99 دولار.

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2. ASUS MB169B+ Portable Monitor

تعتبر هذه الشاشة واحدة من أخف وأنحف الشاشات المحمولة على الاطلاق، تم تصميم هذه الشاشة بلمسة نهائية أنيقة ومعدنية وهي قوية بما يكفي لتحمل أي صدمات، بالإضافة إلى ذلك تحتوي هذه الشاشة المحمولة مقاس 15.6 بوصة على شاشة تدور تلقائياً مرفقة بحافظة ASUS Smart Case بحامل قابل للتعديل بطريقتين مختلفتين لضمان أقصى قدر من الراحة، علاوةً على ذلك فإن هذه الشاشة مدعومة بضمان لمدة ثلاث سنوات من أجل التمتع بتجربة مستخدم خالية من المتاعب، كما أن الشاشة تحتوي على مرشح للضوء الأزرق الذي يقلل من إجهاد العين عن طريق تقليل هذا الضوء، يبلغ سعر هذه الشاشة 171.99 دولار.

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3. Lepow Portable Monitor

نالت هذه الشاشة المحمولة إعجاب الكثيرين وذلك لأنها توفر صوراً مذهلة بدقة 1080X1920 مع إعادة إنتاج الألوان بطريقة خيالية، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الشاشة تحتوي على شاشة أو رقاقة IPS مما يوفر لك تجربة مشاهدة مثالية من جميع الجوانب، الشاشة متوافقة مع مجموعة كبيرة من الأجهزة المختلفة بما في ذلك PS3 / 4 والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة؛ ويعد توصيل الشاشة بهذه الأجهزة أمر في غاية السهولة وذلك بفضل منفذ Type-c و Mini HDMI وبمجرد الانتهاء من الاتصال مع أي جهاز، فإنه يمكنك ممارسة الألعاب أو إجراء العروض التقديمية للأعمال، أو الاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو أو أي شيء آخر تتوقعه من الشاشات المحمولة، تأتي هذه الشاشة بسعر 190 دولار تقريباً.

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4. Newsoul Upgraded Portable Monitor

الدقة العالية لهذه الشاشة والأطراف الصغيرة الموجود بها تجعل هذه الأخيرة واحدة من أفضل الشاشات المحمولة لمشاهدة الصور والفيديوهات، وبالإضافة إلى تجربة المشاهدة الغامرة فإن هذه الشاشة تتمتع بتقنية العناية بالعين والتي تمنع إرهاق العين في حالة استخدامها لفترات طويلة، ولكي تكتمل تجربة المشاهدة الغامرة بحق تم تزويد هذه الشاشة بوحدة مكبر صوت ستيريو مزدوج لتوفير صوت غامر بزاوية 360 درجة، يصدر الصوت من هذه الشاشة بدقة وعمق كبيرين مقارنةً بأي شاشة أخرى، ولذلك فإن هذه الشاشة من وجهة نظري تعتبر من الشاشات المثالية لمشاهدة الصور والفيديوهات أو لتقديم العروض الخاصة بك.

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5. ZSCMALLS Portable Monitor

تعتبر هذه الشاشة من الشاشات المحمولة المميزة أيضاً، وبالتالي فهي تتميز بالعديد من المميزات التي ذكرناها سابقاً بدايةً من الدقة العالية والتصميم النحيف والوزن الخفيف إلى آخره، المميز في هذه الشاشة أنها تدعم وضع انقسام الشاشة مما سيساعدك على زيادة انتاجيتك بشكل كبير، تأتي هذه الشاشة مع غطاء مصنوع من الجلد ويمكن طيه إلى 3 أوضاع مختلفة لإنشاء حامل، بالإضافة إلى ذلك فإن الشاشة تأتي بضمان ودعم فني لمدة 3 سنوات وبالتالي يمكنك استخدامها بكل راحة، يبلغ سعر هذه الأخيرة 135.99 دولار.

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