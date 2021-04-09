كيفية تجربة هواتف سامسونج جالكسي على الايفون؟

هل أنت من مستخدمي هواتف الايفون وتود تجربة سلسلة هواتف سامسونج جالكسي؟ يمكنك أن تفعل ذلك بسهولة من خلال الطريقة الجديدة التي تقدمها سامسونج لك.

iTest .. سامسونج جالكسي على الايفون

أطلقت سامسونج أداة iTest وهي عبارة عن موقع ويب تفاعلي تم تصميمه خصيصاً لمستخدمي هواتف الايفون لتجربة الأندرويد وواجهة One UI المثبتة على هواتف سامسونج جالكسي.



بالذهاب إلى موقع iTest سوف يتم توجيه مستخدمي الايفون إلى تثبيت تطبيق الويب على الشاشة الرئيسية، ومن هناك عند الضغط على الأيقونة سوف يتم نقلك إلى واجهة هواتف سامسونج جالكسي.

**(إذا قمت بفتح الرابط من جهاز أندرويد فسوف يوجهك الموقع إلى نسخ الرابط لمشاركته مع أصدقائك من مستخدمي الايفون).

عند فتح التطبيق يمكنك محاكاة تجربة الاستخدام كاملة على هواتف سامسونج جالكسي من التطبيقات إلى مختلف الإعدادات فضلاً عن الوصول إلى متجر جالكسي لتثبيت بعض السمات Themes وكذلك تجربة المكالمات والرسائل.

ليس هذا فقط، بل أيضاً قد تستقبل مكالمة تشرح لك المزايا المختلفة في الواجهة وعدداً من الرسائل النصية، كما يمكنك أن ترى شرحاً وتوضيحاً لاستخدام الكاميرا ومزاياها المختلفة وخيارات التصوير.

في كل مكان تذهب إليه سوف تجد توضيحات وشروحات تسهل عليك تجربة كافة المزايا في الواجهة من معرض الصور إلى تطبيق الأطفال Samsung Kids إلى تطبيق الصحة Samsung Health إلى إعدادات الهاتف وخيارات التخصيص.

هذا التطبيق مفيد للغاية للذين يودون تجربة هواتف سامسونج بأريحية وخصوصاً الواجهة من مستخدمي الايفون، مع الأهذ في الاعتبار أن تجربة الاستخدام الفعلية قد تختلف باختلاف مواصفات الجهاز الذي تستخدمه من سلسلة جالكسي.