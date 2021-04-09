تدخّل حكومي يمنع بيع لوحة يفوق سعرها ملايين الدولارات

منعت السلطات الإسبانية تصدير لوحة قيمة قد تكون من أعمال الفنان الإيطالي “مايكل أنجلو”، بعدما كان من المقرر عرضها بمزاد علني مقابل 1500 دولار أمريكي.

وكانت اللوحة المنسوبة لمجموعة الرسام الإسباني “خوسيه دي ريبيرا” الذي كان مُولعاً بأعمال كارافاجيو قد عُرضت في المزاد، قبل أن تُصدر وزارة الثقافة الإيطالية بياناً أكدت من خلاله امتلاكها أدلة تؤكد أنّ اللوحة تعود للفنان الإيطالي مايكل أنجلو، وأنّ سعرها يفوق ملايين الدولارات.

يشار إلى أنّ اللوحة المعروضة في المزاد والتي يصل ارتفاعها لـ111 سم وعرضها لـ86 سم مرسومة بالزيت، وتُصور ممراً خلال “محاكمة المسيح” يعرض فيه أمام الحشود

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