ماذا تعرف عن “قرحة الفراش” وخطرها على كبار السن

ذكرت مجلة “سنيورين راتجببر” المعنية بكبار السن أنّ قرحة الفراش تُشكل خطراً على كبار السن وطريحي الفراش، ودعت الناس لتغيير وضعية المريض لتجنبها.

وأشارت المجلة إلى أنّ القرحة تحدث نتيجة نقص سريان الدم بسبب ضغط وزن الجسم على الأجزاء المُعرضة لخطر نشوء قرحة الفراش كالأذن، ألواح الكتف، الكوع، جانب الورك، الكاحل، العصعص، والكعب.

وأكدت إمكانية ملاحظة القرحة بالضغط على المكان المعني لمدة 10 ثواني حتى ينشأ احمرار، وفي حال استمر الاحمرار بعد رفع الضغط فهذا يعني الإصابة بالقرحة، أما في حال عاد الجلد للون الطبيعي بعد إزالة الضغط فهذا يعني عدم وجود خطر على الشخص.

ودعت المجلة لتخفيف العبء على هذا الموضع من خلال تغيير وضعية الاستلقاء، وذلك لمنع التهاب القرحة، وموت الأنسجة المحيطة بالموضع، وتسمم الدم.

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