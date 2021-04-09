أفضل 10 مزايا في تحديث Realme UI 2.0 لهواتف ريلمي

بغض النظر عن عتاد الهاردوير والمواصفات الفنية الرائدة التي تتمتع بها هواتف Realme. فإن تحديث Realme UI 2.0 قد يكون أفضل ما يميز هواتف الشركة في عام 2021. هذه المرة الواجهة الجديدة تتشبع بالأدوات والمميزات التي تجعل من تجربة استخدام الهاتف تجربة ممتعة ومرنة، وتجعل من السهل الوصول إلى جميع الإعدادات بأقل عدد من النقرات.

يمكنك ببساطة شديدة القول أن الشركة فعلت كل ما في وسعها ووضعت أفضل ما لديها في تحديث Realme UI 2.0. ولذلك، قررنا أن نتناول معكم اليوم أفضل 10 مزايا في واجهة المستخدم Realme UI 2.0 والتي ربما قد تكون غائبة عن معظم المستخدمين رغم أهميتها.

أفضل 10 مزايا في تحديث Realme UI 2.0



1- قائمة المشاركة السريعة للكاميرا

ميزة استثنائية تجلبها واجهة Realme UI 2.0 لتطبيق الكاميرا. هل انتهيت من التقاط صورة رائعة أو مقطع فيديو فريد بكاميرا هاتفك؟. إذن لا داعي لكي تفتح تطبيق المعرض أو الوسائط لمشاركة أعمالك الإبداعية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كل ما عليك فعله وأنت مازلت بداخل تطبيق الكاميرا، أن تمرر إصبعك للأعلى لكي تظهر لك قائمة مخصصة تسمح لك بالتعديل على هذه الصورة أو مقطع الفيديو أو المشاركة على الفور.

2- التعديل على الوضع المظلم

الوضع المظلم هي ميزة رائعة في أي واجهة مستخدم لاي هاتف أندرويد في عام 2021، ولكن التعديل على الوضع المظلم نفسه هي ميزة استثنائية “حقاً” وفريدة في الواجهة الجديدة.

حيث تسمح لك واجهة المستخدم هذه المرة بفرض الوضع المظلم على جميع التطبيقات وإجبارها على العمل به، مع القدرة على تعديل درجات لون الوضع المظلم بين الأسود الداكن والأسود وحتى الرمادي.

3- النوافذ المصغرة والعائمة

الميزة الرائعة الجديدة في واجهة مستخدم UI 2.0 هي ميزة النوافذ المُصغرة العائمة والتي تسمح لك بتصغير نافذة أي تطبيق دون أن تضطر على غلقه لكي تتعامل مع بقية تطبيقاتك الأخرى.

فبمجرد النقر على زر التطبيقات الحالية Recent Apps سوف تجد أعلى نافذة التطبيق أيقونة على شكل نقطتان صغيرتان، والتي يمكنك النقر فوقهما لتظهر لك قائمة منسدلة، هذه القائمة تحتوي على مجموعة مميزة من الخيارات، والتي تسمح لك بقفل التطبيق لكي لا يتم غلقه حتى في حالة التخلص من جميع التطبيقات الحالية، كما تسمح لك بالتعديل على حجم نافذة التطبيق، أو لتقسيم الشاشة إلى نصفين، أو لبعض مهام الإدارة الأخرى في نفس نافذة التطبيق.

4- أدوات التقاط صور السكرين شوت والتسجيل

ميزة تسجيل الشاشة في الواجهة الجديدة تحتوي على مجموعة مميزة من الأدوات مقارنة بأي واجهة تسجيل أخرى على نظام أندرويد، بالإضافة إلى ذلك سوف تكون قادراً على التقاط سكرين شوت دائرية بدلاً من مستطيلة فقط.

5- فرز الأيقونات في الشاشة الرئيسية

بمجرد النقر مطولاً على الشاشة الرئيسية سيكون مسموح لك نقل جميع أيقونات التطبيقات ومحاذاتها في الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة حسب رغبتك.

كما أن الواجهة الجديدة تتيح لك القدرة على فرز أيقونات الشاشة الرئيسية وفقاً لزمن تثبيت التطبيقات. بمعنى أن التطبيقات التي ستقوم بتثبيتها حديثاً لن تشغل نفس المساحة الخالية من جراء إزالة تطبيقات قديمة من الشاشة الرئيسية. صراحةً هي ميزة استثنائية لأنها تساعدك على فرز التطبيقات وتصنيفها فيما بعد بسهولة شديدة.

6- التخصيص الشامل للواجهة



إذا كنت تريد التعديل على شكل واجهة المستخدم UI 2.0 بالكامل فلك هذا. سواء كنت تريد إزالة أو إضافة أعمدة جديدة أو تغيير أشكال وأحجام الأيقونات أو حتى اللون الطاغي على شكل الواجهة. كل هذا سيكون مسموح التعديل عليه وبسهولة شديدة. من داخل قائمة واحدة فقط والتي تسمح لك برؤية ومعاينة جميع التعديلات التي قمت باختيارها حتى من قبل إضافتها وتفعيلها.

7- ميزة النظام المتوازي

هل فكرت أحياناً أنه كان من المفترض أن يكون هناك تطبيق فيسبوك لحياتك الاجتماعية وتطبيق فيسبوك خاص بالعمل؟، الميزة الرائعة والتي طالما اشتهرت بها واجهة MiUi الخاصة بهواتف شاومي.

هذه المرة تجلبها Realme لواجهة UI 2.0 تحت مسمى System Clone. والتي من شأنها أن تصنع نظام افتراضي مختلف تماماً بجانب نظامك الأساسي. بمعنى أنك ستكون قادراً على التعامل مع نظامين مختلفين على هاتف واحد، يمكنك تثبيت جميع تطبيقاتك مرتين كما لو كان لديك هاتف آخر.

8- تخصيص شاشة AOD

ستكون قادراً على تخصيص شاشة AOD والاختيار من بين 5 تصميمات مختلفة، بل وحتى ستكون قادراً على التعديل على التصميمات المُعدة مُسبقاً بالشكل الذي ترغب به.

9- صوت ثنائي الأوضاع

ميزة رائعة في واجهة المستخدم UI 2.0. إذا كان صديقك يصر على سماع الأغنية معك. فبدلاً من أن يتقاسم كلاكما سماعة الأذن، يمكنك ببساطة تشغيل الصوت ثنائي الأوضاع من قائمة الصوت. بهذا الشكل سوف يضح الهاتف الموسيقى من خلال سماعة الأذن وفي نفس الوقت إلى سماعة البلوتوث.

10- كبسولة النوم

تطبيق مميز من Realme والذي يساعدك بشكل كبير على النوم والتخلص من عادة النظر في هاتفك بين كل حين والآخر. ومع ذلك إذا كنت في انتظار بعض الإشعارات الضرورية المتعلقة بأعمالك الهامة أو أي شيء من هذا القبيل. فهو يسمح لك بإدراج بعض التطبيقات فيما تُعرف باسم القائمة البيضاء.