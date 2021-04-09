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معين شريف يطلق أغنية “أيام العشق”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح الفنان اللبناني معين شريف أغنية “أيام العشق” التي ستكون تتر لمسلسل الكندوش، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وجاءت الأغنية بشكلٍ مختلف عن تترات مسلسلات البيئة الشامية، حيث احتوت على كلام بالعامية وآخر بالفصحى.

وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق النجم المصري والدراما السورية، الذين أكدوا انتظارهم للعمل الذي يشهد مشاركة نخبة النجوم السوريين.

وأغنية أيام العشاق من تأليف بحر لاوديسا، وألحان وتوزيع رضوان نصري.

يُذكر أنّ مسلسل الكندوش سيكون من أعمال البيئة الشامية الجديدة، والتي ستُظهر الوجه الحقيقي للشام في تلك الفترة وبصورة مخالفة عن الصورة التي قدمتها أعمال البيئة الشامية السابقة.

وسيشارك في بطولة المسلسل الذي كتبه حسام تحسين بك، وأخرجه سمير حسين نخبة من نجوم الدراما السورية يأتي في مقدمتهم أيمن زيدان، صباح الجزائري، سامية الجزائري، شكران مرتجى، أيمن رضا، سلاف فواخرجي وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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