لصوص يعيدون المسروقات بعد تأكدهم أنّها أموال مسجد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطعي فيديو، نشرتهما صحيفة The Sun البريطانية، يظهر في الأول لصوص يقومون بسرقة شخص ما، وفي المقطع الثاني يظهر اللصوص وهم يقومون بإعادة الأموال المسروقة.

وكانت كاميرات المراقبة في منطقة برمنغهام التي شهدت الحادثة قد التقطت صوراً لأحد اللصوص وهو يقوم بالقفز من سيارة سوداء كانت تتعقب الضحية، ويخطف الحقيبة الموجودة بيد الضحية ويعود للسيارة بسرعة ويفران من المكان.

وخلّف الحادث رود فعل عنيفة، وذلك لأنّ الأموال المسروقة كانت عبارة عن تبرعات لأحد المساجد.

ويبدو أنّ اللصوص تابعوا ردود الفعل، وندموا لأنّهم سرقوا المسجد، فقاموا بتصوير مقطع فيديو ظهروا فيه وهم يعيدون الأموال.

حيث ذهب اللصوص لمنزل الضحية، ووضعوا المال عند الباب وفروا من المكان بسرعة كبيرة، وقالوا في مقطع الفيديو إنّهم لم يكونوا ليسرقوا أموال مسجد، وإنّ المعلومات التي وصلتهم كانت خاطئة.

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