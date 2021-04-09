EZVIZ تُطلق كاميرا مراقبة بزاوية 360 درجة

طرحت شركة EZVIZ الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، كاميرا مراقبة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها C6W.

وجاءت الكاميرا الجديدة بتصميم دائري مميز ومرن، يجعلها قادرة على مراقبة المنزل بزاوية 360 درجة.

وسترتكز هذه الكاميرا على قاعدة فضية غير لامعة، تجعلها مناسبة للديكور الموجود في المنزل.

وسيكون بإمكان المستخدمين إيقاف تشغيل العدسة في أي وقت، من خلال تشغيل وضع الخصوصية EZVIZ.

وأكدّت الشركة المنتجة للكاميرا بأنّ جميع البيانات التي تعالجها الكاميرا مشفرة بدقة، مما يتطلب مصادقة متطورة للوصول للمستخدم.

وأوضحت الشركة أنّ الكاميرا ستقوم عند ملاحظة الحوادث بالتكبير تلقائياً حتى 4 مرات لالتقاط التفاصيل، وفلترة التنبيهات غير المهمة.

وستدعم الكاميرا تقنية True-WDR لتصوير البيئات الحقيقية بدقة أفضل في الإضاءة عالية التباين، وذلك من خلال التعرض المفرط والتعرض الناقص.

يُشار إلى أنّ EZVIZ لم تفصح عن موعد طرح كاميراتها الجديدة في الأسواق العالمية، ولا سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية