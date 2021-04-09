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نوكيا تُطلق سماعة لاسلكية ببطارية قوية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة HMD المسؤولة عن منتجات نوكيا الستار عن سماعة لاسلكية أطلقت عليها Nokia Lite.

وستحتوي السماعة الجديدة على محرك 6 نانو متر بنطاق ترددي من HZ20 إلى KHZ20 وستدعم تقنية البلوتوث، ومنفذ USB-C.

وتتميز السماعة باحتوائها على بطارية بقوة 400 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 36 ساعة في الشحنة الواحدة.

وقالت الشركة الفنلندية إنّ كل جهة من السماعة يمكنها العمل بشكل منفرد لمدة 6 ساعات متواصلة في الشحنة الواحدة.

وزودت نوكيا سماعتها الجديد بصندوق يحتوي على 3 رؤوس من السماعات، بقياسات مختلفة تناسب جميع المستخدمين.

يُذكر أنّ الشركة الفنلندية ستوفر السماعة الجديدة باللونين الأسود والأزرق، وستطلقها في الأسواق العالمية خلال شهر أبريل الجاري بسعر 75 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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