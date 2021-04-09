لينوفو تُطلق هاتفاً جديداً لعشاق الألعاب

كشفت شركة لينوفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه Legion Phone 2Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة E4 AMOLED مقاس 6.92 بوصة ودقة عرض 2460 * 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144HZ، ومعدل لمس 70HZ، واستجابة بسرعة 3؟8 ملم في الثانية.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128، 256، و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5500 ميلي أمبير، يدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، ومنفذي USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

يُذكر أنّ الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 565 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية