الإعلان عن هاتف الألعاب Lenovo Legion Duel 2 ليقدم تجربة اللعب الأكثر احترافية

في عام 2020 اتخذت لينوفو قرارها للدخول لسوق الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، وهو السوق الذي تواجدت فيه شركات مثل أسوس مع هواتف ROG Phone وكذلك شاومي مع Black Shark! واليوم يتم الإعلان عن الجيل الثاني من هواتف الألعاب الخاصة بلينوفو، وهو المتمثل في هاتف الألعاب Lenovo Legion Duel 2.

مواصفات ومميزات هاتف الألعاب Lenovo Legion Duel 2

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.92 بوصة تقدّم دقة FHD+ وهي التي تأتي من نوع أموليد بالطبع، الشاشة تغطي 111% من ألوان DCI-P3 الاحترافية، هذا بجانب HDR10+ وغيرها من التقنيات، في حين أن الشاشة تقدّم حساسية لمس 720 هيرتز إلى جانب وقت استجابة 3.8 مللي ثانية فقط! هذا كله في ظل وجود تردد 144 هيرتز بالطبع.

يحمل الهاتف معالج سنابدراجون 888 الرائد إلى جانب ما يصل إلى 18 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الرائدة من نوع LPDDR5 وما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية الرائدة UFS 3.1 مع وجود تقنية دولبي أتموس للصوتيات وغيرها الكثير.

يقدم الهاتف أداء مميز من حيث التبريد مع تقنية Dual-Turbo ATA 2.0 مع مروحتين بعدد لفات يصل إلى 15000 لفة للدقيقة الواحدة! وبهذا يقدّم الهاتف أداء تبريد ممتاز أفضل بنسبة 30% من جميع المنافسين والأجيال السابقة.

يحمل الهاتف كاميرا خلفية رئيسية تقع في وسط الجهة الخلفية للهاتف، أما عن الكاميرا الأمامية فهي بدقة 44 ميجابيكسل قابلة للانبثاق من جسم الهاتف، بالإضافة لذلك فالكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا واسعة 16 ميجابيكسل.

الهاتف يقدّم بطارية بسعة 5,500 ملي أمبير مع شحن سريع 90 واتّ، وهذه البطارية منقسمة لبطاريتين بسعة متماثلة، هذا في ظل وجود منفذيّ شحن في الهاتف وليس منفذ واحد! في حين أن شحن البطارية من 0% حتى 85% سيحتاج فقط 17 دقيقة.

يقدم الهاتف خاصية Octa Triggers حيث أن الجهة الخلفية المنقسمة لنصفين متماثلين تلك تقدّم ما يشبه أزرار اللعب مع 8 أزرار تقدم تجربة لعب مشابهة لأزرع التحكم الخاصة بأجهزة الألعاب الاحترافية مثل PlayStation 5 وغيره!

سيتوفر الهاتف بسعر يتراوح بين 799 و 1099 يورو حسب المواصفات التي تختارها، وسيتوفر الهاتف كما نلاحظ من العملة في الدول الأوروبية جنبًا إلى جنب مع الصين نفسها، في حين أنه ما من معلومات بعد عن التوفر في الوطن العربي.