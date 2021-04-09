خلل في واتساب يُثير استياء المستخدمين

سمح خلل أصاب تطبيق واتساب للأشخاص المحظورين برؤية الحالات التي وضعها من حظرهم.

حيث تفاجأ عدد من المستخدمين بقيام عدد من الأرقام المحظورة بالرد على حالاتهم، رغم أنّ الحظر لا يتيح للشخص رؤية الحالة.

وأكدت التقارير أنّ الأرقام التي لم يتم حفظها باتت قادرة على رؤية حالة الشخص أيضاً، الأمر الذي أثار غضب العديد من المستخدمين، الذين عدّوا الأمر بمثابة انتهاكاً لخصوصيتهم.

وقالت التقارير إنّ المستخدمين يمكنهم ملاحظة الخلل في حال قاموا بتجريب الأمر مع أرقام لم يقوموا بحفظها في جهات اتصالهم.

يشار إلى أنّ شركة فيسبوك الأمريكية لم تقم بتقديم أي توضيح حول هذا الخلل، كما أنّها لم تقم بسد الثغرة حتى الآن.

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