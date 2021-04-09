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“أوليفيا كولمان” ستلعب بطولة فيلم Empire of Light

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع اختيار المخرج والمؤلف سام مينديز على الممثلة البريطانية “أوليفيا كولمان” للعب دور البطولة في فيلم الجديد الذي سيحمل اسم Empire of Light.

وقالت شركة “سيرش لايت” التي ستشرف على إنتاج العمل، إنّ الفيلم الجديد سيروي قصة حب تنشأ في الساحل الجنوبي لإنجلترا خلال ثمانينات القرن العشرين، ومن المتوقع عرضه في خريف العام 2022.

وتهدف الشركة المنتجة من خلال هذا العمل لجمع الممثلة الباحثة عن التمثال الذهبي الثاني في مسيرتها الفنية، والمخرج الذي نال 33 ترشيحاً لجوائز أكاديمية هوليوود.

وكانت النجمة البريطانية قد حققت نجاحاً كبيراً في تعاونها السابق في فيلم 1917.

يذكر أنّ أوليفيا كولمان مرشحة حالياً للفوز بجائزة الأوسكار، لأفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها في فيلم The Father.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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