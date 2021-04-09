سويسي يسير عكس السير 30 كلم وبجواره جثة

ألقت السلطات الإسبانية القبض على رجل سويسري قاد سيارته لـ30 كيلو مترا بعكس السير.

وقالت الشرطة إنّ الرجل البالغ من العمر 66 عاماً كان يقود سيارته باتجاه فرنسا، ليفاجأ بوجود حاجز للشرطة قرب الحدود، وهذا ما دفعه للسير للخلف متجاهلاً تحذيرات الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الرجل ترك الطريق السريع وسلك طريقاً فرعياً قبل أن يتوقف بسبب تعرضه لحادث قبل مدينة جيرونا بـ20 كيلو مترا، بعدما قطع مسافة 30 كيلو مترا.

وتفاجأ رجال الشرطة عندما قاموا بتفتيش السيارة بوجود جثة بجوار السائق، وأوضحت الشرطة أنّ الجثة تعود لأحد المقربين منه، وأكدت عدم وجود جريمة.

الجدير بالذكر أنّ الشرطة الإسبانية أوقفت السائق المقيم في إسبانيا بتهمة تهديد السلامة المرورية.

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