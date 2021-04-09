شركة Dell تُطلق حاسوباً مناسباً لعشاق الألعاب والمصممين

كشفت شركة ديل الأمريكية عن سلسلة حواسيب جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Alienware M15 R5.

وتعمل الحواسيب بمعالج Rayzen 7 5800H ومعالج رسوميات NVidia RTX 3060، في حين تعمل النسخ الأقوى من الحاسوب بمعالج Rayzen 9 5900HX، ومعالج رسوميات RTX 3070.

وتزود الشركة الأمريكية هذه السلسلة بشاشات مقاس 15 بوصة ومعدل تردد 165 هرتز أو 360 هرتز أو 240 هرتز، ومعدل سطوع 300 أو 400 شمعةم2.

وتدعم الشركة الأمريكية أجهزتها الجديدة بذاكرات DDR4 عشوائية بتردد يصل إلى 3200 ميغا هرتز، وبفتحات إضافية تساعد المستخدم على زيادة عدد الذاكرات، أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فتأتي بسعة 1 تيرا بايت.

وتحتوي الحواسيب على منفذ HDMI 2.1 للاتصال مع شاشة خارجية، ومنافذ USB-C 3.2، ومنافذ USB-A 3.2.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح هذه السلسلة من الحواسيب في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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