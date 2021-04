الهلاميات البرميلية هي كائنات بحرية هلامية شفافة تشبه قناديل البحر ويبلغ ارتفاعها أقل من 10 سم. تسببت هذه المخلوقات الصغيرة بإغلاق مفاعلين نووين في كوريا الجنوبية مؤخراً.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن مئات من هذه الكائنات عرقلت أنظمة المياه المستخدمة في تبريد مفاعلين في محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية للمرة الثانية في أقل من 3 أسابيع.

وتسببت المرتان بإغلاق المفاعلين الذين توقفا عن إنتاج الطاقة لمدة أسبوع في نهاية آذار الماضي، الأمر الذي يحتاج إلى تكاليف باهظة لتعويض مقدار الطاقة المفقودة.

ووفقاً للمحلل أوليمب ماتييلا، سيتطلب هذا شحنة بمقدار 60 ألف طن من الغاز الطبيعي بتكلفة حوالي 21.8 مليون دولار لتعويض الطاقة.

وعلى الرغم من أن هذا الحدث ليس جديداً من نوعه، إلا أنه لا يزال من غير المعتاد رؤية الكثير من هذه الكائنات في وقت مبكر من العام.

وبحسب يون سيوك هيون، الباحث في المعهد الوطني لعلوم المصايد في كوريا الجنوبية: “لا يمكننا حتى الآن تحديد ما إذا كان انتشار السلالات ناتجاً عن تغير المناخ أو عوامل أخرى. ينبغي اعتبار هذه ظاهرة مؤقتة ما لم نشهد زيادة مستمرة على مدى العقد المقبل”.

ويؤكد تشاي جينهو، رئيس مختبر معلومات وأبحاث البيئة البحرية على ذلك بالقول: “بالنظر إلى الاتجاه الحالي، من الممكن أن نشهد المزيد من إغلاق هذه المفاعلات في السنوات القادمة”. وفقا لقناة مونت كارلو.

ليست كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة التي تضطر إلى وقف الإنتاج النووي مؤقتاً بفعل حوادث من هذا النوع، اضطرت شركة الكهرباء الفرنسية إلى إيقاف عمل المفاعلات الأربعة في محطة “بالويل” النووية في إقليم نورماندي الفرنسي لأن الأسماك علقت في أنظمة التبريد!

The post كوريا الجنوبية: هلاميات بحرية تتسبب بإغلاق مفاعلين نوويين وخسارة 22 مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا