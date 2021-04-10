هل كنت تستخدم متصفح سامسونج إنترنت على هاتفك الأندرويد في السنوات القليلة الماضية؟ أتفق معك، لم يكن يرتقي للمستوى المطلوب. ولكنه الآن يعتمد على محرك Chromium 87، واستطاعت شركة سامسونج أن تضخ له العديد والعديد من المزايا الفريدة من أجل مستخدمي هواتف جلاكسي.

والآن، ونحن في عام 2021 أصبح متصفح Samsung Internet إحدى أشهر متصفحات الهواتف الذكية التي يُفضل الاعتماد عليها بدلاً من أي متصفح آخر على نظام أندرويد. لذلك، قررنا أن نتناول معكم 7 مزايا سوف تدفعكم لاستخدام متصفح سامسونج إنترنت على هواتفكم من الآن فصاعدا.

مزايا رائعة في متصفح سامسونج إنترنت ستدفعك لاستخدامه

1- وضع التصفح الخفي المحمي بكلمة سر

يمكنك الوصول بسهولة للوضع السري في متصفح سامسونج انترنت. من خلال النقر فوق زر الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى ميزة Secret mode ويمكنك تفعيلها. هي شبيهة تماماً بميزة وضع التصفح الخفي على فايرفُكس أو جوجل كروم وغيرهم والتي تحافظ على خصوصيتك أثناء تصفحك للإنترنت. الفكرة في متصفح سامسونج إنترنت أنك قادر على حظر الوصول إلى وضع التصفح الخفي بكلمة سر. قد تكون ميزة غير ضرورية للبعض، ولكن ينبغي أن نعترف بأنها فريدة من نوعها.

2- مكافحة التتبع في وضع التصفح الخفي

مازال حديثنا مخصص عن ميزة وضع التصفح الخفي في متصفح سامسونج إنترنت. أنت تعلم أن جميع مواقع الإنترنت تتعقبك أينما ذهبت من أجل استهدافك بالإعلانات التي تلاقي اهتمامك. لكنك تبحث عن مزيد من الخصوصية، أليس كذلك؟ لك هذا. ننصحك بتجربة تفعيل ميزة Smart anti-tracking والتي تعمل على تقييد قدرة المواقع على تتبعك أثناء تواجدك على الإنترنت. أيضاً من داخل قائمة إعدادات الخصوصية والأمان قم بتفعيل ميزة Smart anti-tracking وتخلص من تعقب المواقع لم.

3- تعزيز الأداء العام والتمرير السلس

لحسن الحظ أن متصفح سامسونج انترنت يتحسن بمرور الوقت ويتلقى العشرات من التحديثات الدورية لتحسين تجربة تصفح مواقع الإنترنت. يمكنك تجربة أي متصفح آخر على أي هاتف جلاكسي، وستتأكد بنفسك أن سامسونج قدمت لمتصفحها الخاص دفعة قوية من سرعة الأداء أثناء التمرير والانتقال بين صفحات المواقع. الشركة تحاول أن تفعل كل ما في وسعها كي تدفعك لاستخدام متصفح سامسونج انترنت والاستغناء عن أي بديل. والحق يُقال، هي نجحت في ذلك.

4- سهولة الوصول إلى أدوات مانع الإعلانات

على غرار أي متصفح آخر، يلعب متصفح سامسونج انترنت بشكل جيد جداً على توفير أدوات منع الإعلانات لمستخدمي جلاكسي. تخيل أن كل ما تحتاج فعله هو النقر فوق زر أيقونة القائمة المكون من ثلاثة أشرطة أفقية، ثم النقر فوق Ad Blocker وستجد نفسك أمام أفضل وأشهر أدوات حظر الإعلانات. ستختار من بينها في لحظة ثم تنقر فوق زر التنزيل وهكذا قد انتهيت، متصفحك يمتلك أداة قوية للتخلص من الإعلانات البائسة.

5- حظر صفحات المواقع الغير مرغوب فيها

هل تتصفح مواقع الإنترنت كثيراً على هاتفك؟ إذن أنت على علم كامل بالمشكلة التعيسة التي تواجهنا عندما نحاول النقر على زر الرجوع. متصفح Samsung Internet قادر على حظر مواقع الإنترنت من أن تأخذك إلى أي مواقع خارجية أخرى وقتما أردت النقر فوق زر الرجوع. في الواقع هي ميزة استثنائية وقادرة وحدها على إقناعك لاستخدام متصفح سامسونج انترنت. بالرغم من ذلك هي غائبة عن معظم متصفحات هواتف الأندرويد بل وحتى متصفحات الطرف الثالث.

6- مساعد الفيديو على متصفح سامسونج إنترنت



اثناء تواجدك على المتصفح، قم بالنقر فوق الاعدادات ثم المزايا المفيدة ثم قم بتفعيل مساعد الفيديو. تتساءل في أي شيء يفيدك هذا؟ هذا المساعد سيوفر لك العديد من أزرار الإدارة والتشغيل العائمة المرتبطة بمقاطع الفيديو على الإنترنت. هو بالفعل مساعد رقمي على قدر عالي من الذكاء لأنه يوفر ما تعجز عنه بعض مواقع عرض الفيديوهات من عناصر التحكم والتشغيل اللازمة للمستخدم.

7- العديد من خيارات التخصيص على متصفح سامسونج إنترنت



كيف يمكنك تخصيص المتصفح جملة وموضوعاً حسب رغبتك الشخصية، هذا السؤال جوابه في متصفح سامسونج انترنت. فقط توجه بنفسك إلى الاعدادات ثم إعدادات المظهر “Appearance” وستجد نفسك أمام كم هائل من الخيارات الرائعة. على عكس أي متصفح آخر، يمكنك اختيار إظهار شريط الحالة أو إخفاؤه، يمكنك تفعيل ميزة التكبير والتصغير للصفحات، يمكنك تعديل حجم خط النصوص، يمكنك إخفاء أو إظهار العديد من الأزرار.