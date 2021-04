6 مخاطر صحية لأكل البطاطس.. تحتوي مواد سامة

شعبية البطاطس، انخفضت في السنوات الأخيرة، بسبب الاهتمام بالأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، ومع ذلك، فإن الألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية التي توفرها يمكن أن تساعد في درء الأمراض وإفادة صحة الإنسان.

لكن، نبات البطاطس، الذي ينتمي إلى جانب الطماطم والباذنجان، إلى عائلة الباذنجانيات، والتي يعتبر بعض هذه النباتات ساما، كان يُعتقد سابقًا أن البطاطس غير صالحة للأكل، وفيما يلي بعض المخاطر الصحية لتناول البطاطس، بحسب موقع Medical News Today الطبي.

مادة السولانين

من المحتمل أن تحتوي البطاطس التي تنبت أو تتلون باللون الأخضر على مادة السولانين، وهو مركب سام؛ وُجد أنه يسبب مشاكل في الدورة الدموية والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الصداع وتشنجات العضلات والإسهال.

عندما تصبح البطاطس صلبة أو عند تكون “عيون” على سطحها الخارجي، يكفي إزالة كل هذه البراعم، لكن، إذا انكمشت حبات البطاطس أو أصبح لونها أخضر، فلا ينبغي أن تؤكل.

مادة الأكريلاميد

أظهرت الدراسات أن البطاطس، عند طهيها فوق 120 درجة مئوية، تنتج مادة كيميائية تعرف باسم الأكريلاميد.

يوجد هذا المركب في البلاستيك والمواد اللاصقة والأصباغ ودخان السجائر، وقد تم ربطه بتطور العديد من السرطانات، إذ أن مادة الأكريلاميد لها خصائص سامة للأعصاب، وقد يكون لها تأثير سلبي على الجينات والصحة الإنجابية.

من المحتمل أن تحتوي رقائق البطاطس والبطاطس المقلية ومنتجات البطاطس المصنعة على نسبة عالية من مادة الأكريلاميد والدهون والصوديوم.

داء السكري والسمنة

تحتوي البطاطس، حتى لو كانت عادية، على مستويات عالية من الكربوهيدرات البسيطة، الأمر الذي لا يعتبر مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة عند تناولها بإفراط.

مثل جميع الأطعمة، يجب تناول البطاطس باعتدال وكمصدر للكربوهيدرات، مثل الأرز أو المعكرونة، بدلاً من تناولها كخضروات، كما يجب تناول أنواع الخضار غير النشوية مع البطاطس من أجل تناول متوازن.

حاصرات بيتا

تعتبر حاصرات بيتا نوعا من الأدوية التي توصف عادة لأمراض القلب، ويمكن أن تسبب زيادة في مستويات البوتاسيوم بالدم.

لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل البطاطس باعتدال عند تناول حاصرات بيتا.

البوتاسيوم

يمكن أن تشكل المستويات العالية من البوتاسيوم في الجسم خطرًا كبيرا على أولئك الذين يعانون من تلف الكلى أو الكلى التي لا تعمل بكامل طاقتها، وقد تكون الكلى التالفة غير قادرة على تصفية البوتاسيوم الزائد من الدم، وهذا يمكن أن يكون قاتلاً.

الأسمدة

تحتوي البطاطس المزروعة في تربة شديدة الإخصاب على مستويات عالية من التلوث بالمعادن الثقيلة.

