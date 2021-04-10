هل سماعات AirPods مقاومة للماء؟ إليك ما نعرفه!

تعتبر سماعات AirPods هي الخيار الأفضل بالنسبة لمستخدمي هواتف الايفون، وإذا كنت من هواة ممارسة الرياضة والذهاب إلى الصالات الرياضية أو تعرق كثيراً أو تعيش في أماكن ممطرة، فهناك بعض التفاصيل التي يجب عليك الانتباه لها بخصوص مقاومة سماعة AirPods للماء.

هل سماعة AirPods مقاومة للماء؟

الإجابة قطعاً لا. ليست سماعات AirPods مقاومة للماء وهذا ينطبق على الإصدار العادي والإصدار الآخر الداعم للشحن اللاسلكي.

لا تدعم سماعات AirPods مقاومة الماء بأي معيار، لذا فهي لا تصلح سوى للتمارين الرياضية الخفيفة مع الأخذ في الاعتبار عدم التعرق حتى لا يتسرب إليها العرق ويتسبب في تعطلها.

ماذا عن سماعة AirPods Pro ؟

الأمور تبدو أفضل قليلاً مع سماعة AirPods Pro والتي تدعم معيار IPX4 مما يعني قدرتها على تحمل العرق وقطرات ورذاذ الماء، هذا يجعل منها خياراً أفضل لمحبي التمارين الرياضية وأوقات الأمطار الخفيفة.

هذا لا يعني بأي حال الاستحمام بها أو النزول بها في حمامات السباحة، فالمياه الغزيرة قد تؤدي إلى إتلافها.

يجب أن ننوه كذلك أن سماعات ابل AirPods بكافة إصداراتها يصعب إصلاحها، وفي حالة تلفها سوف تضطر لشرائها مجدداً سواء سماعة واحدة أو زوج السماعات. ( مقال ذو صلة: ماذا تفعل عند تلف بطارية سماعة AirPods ؟ )

ابل لديها سماعات راقية بسعر 550 دولار أمريكي وهي AirPods Max لكنها فقط مقاومة لرذاذ الماء لا أكثر رغم سعرها المرتفع.

سماعات الأذن اللاسلكية المقاومة للماء

هناك العديد من السماعات المقاومة للماء لعل من أشهرها سماعات سامسونج Galaxy Buds Pro بإصدارها الأخير والتي تدعم معيار IPX7.



تعني مقاومة الماء بمعيار IPX7 أن السماعات قادرة على تحمل الماء حتى عمق متر واحد ولمدة تصل إلى 30 دقيقة من الناحية النظرية.

هناك أيضاً خيارات أرخص مثل سماعة Anker SoundCore Spirit Dot 2 التي تدعم مقاومة المياه بمعيار IPX7 والتي يبلغ سعرها نحو 50 دولاراً أمريكياً. ( تعرف على بدائل سماعات AirPods الرخيصة )

هواة التمارين الرياضية والذين يعيشون في مناطق الأمطار والذين لديهم مشكلة التعرق الغزير يجب عليهم اقنناء سماعة أذن لاسلكية بدرجة مقاومة للماء IPX4 أو أعلى.

من السماعات التي تدعم معيار IPX4 بجانب AirPods Pro، سماعة Beats Powerbeats Pro و Bose Sport Earbuds و Jabra Elite 85t.