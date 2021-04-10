شركة تويتر تعرض على “كلوب هاوس” 4 مليارات دولار لشراء التطبيق

أفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن شركة تويتر دخلت في مفاوضات مع “كلوب هاوس” لمحاولة شراء التطبيق بقيمة قدرها 4 مليارات دولار ولكن وبحسب التسريبات فإن المناقشات بين الطرفين لم تعد جارية وسبب توقفها مجهول حتى اللحظة.

وذكرت الوكالة أن متحدث باسم “تويتر” رفض التعلق عن الموضوع كما هو الحال مع ممثل “كلوب هاوس”، يذكر أن كلوب هاوس كان يجري محادثات لجمع التمويل من المستثمرين، تبلغ قيمته 4 مليارات دولار.

واستقطب كلوب هاوس عدد كبير من الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود في زمن قياسي حيث يبلغ عمر التطبيق عاماً واحداً فقط.

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