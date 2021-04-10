لأول مرة..تطبيق Zoom الشهير متوفر على أجهزة Portal TV الذكية

أفادت شركة فيسبوك أن تطبيق Zoom الشهير أصبح متوفر على أجهزة Portal TV الذكية للتواصل عبر الفيديو حيث قالت الشركة أنه الآن بات بإمكانك استخدام Zoom على أكبر شاشة في المنزل.

وأضافت الشركة بعض الميزات التي يمكن أن تتوفر أهمها الانضمام إلى الغرف الفرعية لتبادل الأفكار في مجموعات أصغر، وتكامل التقويم لمساعدتك على البقاء على اطلاع بجدولك الزمني، ومشاركة الشاشة لتحسين التعاون عن بعد، والخلفيات الافتراضية لتحسين تجربتك بشكل عام.

وستكون الأجهزة مزودة بكاميرات ذكية تتبع حركة المستخدم لتبقيه ضمن إطار الصورة، بالإضافة إلى ميزة يمكنها فلترة المكالمات من الضوضاء، يذكر أن فيسبوك تعمل على تطوير هذا النوع من الأجهزة لجذب جمهور أكبر حيث أضافت منصة Netflix لأجهزة Portal TV العام الماضي.

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