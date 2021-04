كورونا يستهدف الشباب في الفلبين

وزارة الصحة الفلبينية تحقق في أسباب ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بين الشباب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت صحيفة «مانيلا تايمز» عن وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري القول إن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا الآن في الفئة العمرية من 20 حتى 49 عاما، وهي تواجه احتمالا أعلى للوفاة بالفيروس.

وقالت في مؤتمر صحافي إن أعداد الشباب المصابين بعدوى حادة بالفيروس أصبحت أكثر من ذي قبل، مضيفة أن الوزارة تحقق في الأمر. وأشارت فيرجيري أن الفئات الأقل عمرا هي المستمرة في العمل من المكاتب يوميا.

ودفع هذا التطور مسؤولي الصحة لإجراء مناقشات مع قوة المهام المعنية بإدارة الأمراض المعدية الناشئة بشأن أي من القطاعات يمكنها تبني بدائل العمل من المنزل لخفض الازدحام.

وقال مينيت كلير روساريو، خبير الأمراض المعدية والعضو بالمجموعة الوطنية الاستشارية الفنية للمناعة إن التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية ووجود سلالات من فيروس كورونا يمكن أن يكونا من ضمن أسباب إصابة أعداد أكبر من الشباب بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 6414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 819 ألفا و164 حالة. وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأسط.

ويذكر أن مانيلا الكبرى وأقاليم بولاكان ولاجونا وريزال وكافيت تخضع حاليا للإغلاق الصارم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، ويتم فرض حظر تجوال ليلي من 6 مساء حتى 5 صباحا.

