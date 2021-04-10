جهاز الرقابة: سنجري اختبارات على الشحنة الثانية من لقاح كورونا

قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، في تصريح للرائد السبت، إن شحنة اللقاح الروسي ليست مرفوضة، بل معلقة إلى حين وصول النشرة الخاصة بطريقة تشغيلها باللغة الإنجليزية.

وأوضح الزيات أن الشحنة محفوظة في مخازن التبريد بمستشفى شارع الزاوية وفق المواصفات المطلوبة بـ 18 درجة مئوية تحت الصفر، لافتاً أن هذا الإجراء معمول به وفق القانون 106 والذي يقضي بأن تكون الأدوية والمعدات الطبية نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضاف الزيات أن المركز سيقوم بإجراء تحليل يُسمى بتحليل السمية على فئران التجارب للشحنة التي وصلت الجمعة؛ للتأكد من مدى خطورته فقط لا غير، منوهاً أنها هي أيضاً لم تكن معها النشرة التوضيحية باللغة الإنجليزية.

وختم الزيات تصريحه أنه حسب ماورد لهم من الحكومة أن النشرات التوضيحية ستصل اليوم أو غداً، وأنه بعد ظهور نتائج الاختبارات السمية سيفرج فوراً على شحنات اللقاح.

يُشار إلى أن مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد حسن قال الاثنين الماضي في خطاب لرئيس الحكومة، إن المركز لن يستطيع إكمال الإجراءات الرقابية لشحنة لقاح “سبوتنيك” المضاد لكورونا التي وصلت لليبيا، حتى تخاطب الشركة الروسية المصنعة؛ للتأكد من أن التشغيلات المذكورة تعود لها.

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