شركة هواوي تستعد لإطلاق ساعة ذكية منافسة لساعات آبل وسامسونغ

كشفت بعض التسربيات المتعلقة بالإصدار الجديد لساعات هواوي أن الشركة تتحضر لإطلاق ساعة ذكية بمواصفات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية لهذا العام، وسيتم الإعلان عنها في مايو المقبل.

وستحصل ساعة Watch 3 على هيكل مقاوم للماء والغبار محمي بإطار معدني مقاوم للصدمات والصدأ، وستعتمد على نظام تشغيل HarmonyOS، بالإضافة إلى أنها تعمل ل8 أيام متواصلة بالشحنة الواحدة.

وستكون سهلة للمستخدم حيث يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية بفضل تقنيات الذكاء الإصطناعي، ستزود بمايكروفونات لإجراء المكالمات، ومكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى.

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