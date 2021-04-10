سحلية عملاقة تثير ذعر المتسوقين في تايلاند

أثارت سحلية عملاقة حالة من الذعر لدى المتسوقين في سوبرماركت بمدينة ناخون باتوم بتايلاند.

وتسلقت السحلية التي يبلغ طولها 6 أقدام ومن نوع الوَرَل (Monitor lizard)أحد الرفوف بحثًا عن الطعام، وذلك وفقاً لما ذكرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن أحد العاملين أبلغ رجال الشرطة الذين وصلوا مع متعاملين متخصصين مع الزواحف ليصطادوا السحلية العملاقة، اذ قاموا بسحبها من المتجر قبل نقلها بعيدا إلى الشجيرات القريبة.

ويذكر أن سحلية الورل الآسيوية في البرك والمناخات الرطبة، ولا يزال سبب اقتحامها المتجر مجهولاً حتى الساعة، لكن يرى بعض المتخصصين أن السبب قد يكون البحث عن الطعام في ظل الطقس الجاف الذي ساد في تلك المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

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