مواصفات سوار Huawei Band 6 ومميزاته

منذ عام 2019 لم نشهد إضافات جديدة من هواوي لسوق السوارات الذكية، وتحديدًا منذ الكشف عن سوار هواوي باند 4، واليوم تتجاهل هواوي الرقم 5 وتقفز إلى الرقم 6 مع سوار Huawei Band 6 الذكي، والذي يأتي لمنافسة سوار شاومي Mi Band 6 كما يترائى لنا، وفي هذا المقال نشارككم المواصفات والمميزات الخاصة بهذا السوار الجديد.

مواصفات سوار Huawei Band 6 الذكي

يأتي السوار مع شاشة بقياس 1.47 بوصة بدقة 194*368 بيكسل، وهو الذي يأتي مع بانيل من نوع أموليد، ونلاحظ قفزة كبيرة من هواوي مقارنة بالجيل السابق والذي أتى مع شاشة 0.96 بوصة من نوع LCD! لكن نلاحظ أيضًا أن الشاشة الأكبر جعلت السوار أشبه بساعة ذكية.

يأتي السوار بقياس 18 جرام فقط دون القطعة المطاطية بالطبع، مع أبعاد 43×25.4×10.99mm وزرّ واحد فقط للتحكم، هذا مع مقاومة المياه والغبار بمعيار 5ATM إلى جانب عمر البطارية الطويل، والذي سيصل إلى 10 أيام من الاستخدام المستمر، ويتم شحن السوار من خلال شاحن مغناطيسي مرفق.

يقدم السوار الجديد مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم، إلى جانب مستشعر TruSeen 4.0 لقياس نبضات القلب، إلى جانب مستشعر TruRelax 2.0 لقياس الضغط، سيدعم السوار 96 تمرين مختلف إلى جانب إمكانية عرض إشعارات الهاتف وكذلك المكالمات.

سعر وموعد توفر سوار Huawei Band 6

سيأتي السوار الجديد بالألوان البرتقالي، الأخضر والأسود، وسيكون السوار المطاطي قابل للتغيير بالطبع، وسيعمل مع أندرويد 6 أو أحدث إلى جانب iOS 9 أو أحدث من خلال بلوتوث 5، وسيبدأ توفر السوار في بعض البلدان بسعر 50 دولار أمريكي تقريبًا، وسنشارككم المعلومات عند التوفر العالمي وفي الوطن العربي.