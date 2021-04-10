لماذا لا يتوفر تطبيق ابل iMessage على الأندرويد مثل الايفون؟ هذا هو السر!

تطبيق المحادثة الفورية iMessage هو تطبيق موجود بشكل حصري على أجهزة ابل مثل الايفون والايباد وأجهزة ماك. لكن لماذا لا يتوفر التطبيق على منصة الأندرويد؟!

الكشف عن سر عدم توفر iMessage على الأندرويد

حالياً تدور معركة قضائية كبيرة بين شركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت من جهة وشركة ابل من جهة أخرى إثر قيام الأخيرة بإزالة اللعبة من متجر الآب ستور إثر خلاف على طريقة البيع والشراء داخل اللعبة.



في أحد الجلسات القضائية تقدمت شركة Epic Games ببعض المستندات ضد ابل متهمةً إياها بالاحتكار ومنها رسائل بريد إلكتروني ومستندات متعلقة بتطبيق iMessage الذي تملكه ابل.

المستندات تتحدث عن المبررات التي دفعت مسئولي ابل التتفيذين لعدم توفير نسخة من تطبيق iMessage على منصة الأندرويد.

تطبيق iMessage قد لا يكون تطبيق المراسلة الأشهر في الوطن العربي حيث لا يتوفر أصلاً في معظم الدول العربية، لكنه يكتسب شعبية واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعديد من دول العالم الأخرى.

ابل تدرك أن التطبيق الحصري على أجهزتها يعتبر من نقاط القوة التي تعتمد عليها في التسويق وكذلك دفع المستخدمين وذويهم على اختيار أجهزتها دوماً.

قرار عدم توفير تطبيق iMessage على الأندرويد تم اتخاذه قبل أعوام، تحديداً عام 2013 إذ كانت أراء المسئولين التنفيذيين في ابل وفقاً للرسائل البريد الإلكتروني تقول بأن توفير تطبيق iMessage على الأندرويد سوف يضر ابل أكثر مما ينفعها كما سوف يزيل عائقاً أمام العائلات لشراء هواتف الأندرويد لأبنائهم والتواصل معهم بسهولة.