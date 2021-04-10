خالد النبوي يتجاوز مرحلة الخطر بعد إصابته بكورونا

أكدّت مصادر مقربة من الفنان المصري خالد النبوي تجاوزه مرحلة الخطر، وخروجه من العناية المركزة.

ودحضت المصادر الأخبار التي راجت عن تعرض الفنان المصري لأزمة قلبية وخضوعه لجراحة في القلب، وقالت إنّ صحة خالد النبوي تدهورت جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإنّه دخل العناية المركزة لانخفاض نسبة الأوكسجين في دمه قبل أن يغادرها بعد استقرار حالته الصحية وتحسنها.

وأشار المصدر إلى أنّ النجم المصري لا يزال في أحد مستشفيات القاهرة يخضع للرعاية وفق البروتوكول الصحي المعمول به في البلاد، مع مراعاة خضوعه في وقتٍ سابق لجراحة قسطرة في القلب، وتركيب دعامة.

الجدير بالذكر أنّ زوجة الفنان المصري طلبت من عشاقه يوم أمس الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية بشكلٍ مفاجئ دون أن تفصح عن أسباب تدهورها.

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