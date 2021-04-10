دايسون تكشف عن جهاز يقضي على الفيروسات

كشفت شركة دايسون عن استعدادها لإطلاق جهاز تنقية هواء جديد يقضي على الفيروسات ويخلص الهواء من المواد الكيميائية الموجودة فيه.

وقالت الشركة إنّ جهازها الجديد سيعمل على مراقبة مستويات التلوث الموجودة في الغرفة قبل أن يقوم بتدميرها بخاصة غاز الفورمالديهايد الذي يطلق بواسطة أثاث المنزل والمنتجات الخشبية الموجودة فيه، ويسبب مشاكل تنفسية شبيهة بالربو وتهيج الجلد، وذلك من خلال فلتر الأكسدة التحفيزي الانتقائي SCO.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الجهاز الجديد يعمل على التحقق باستمرار من مستويات التلوث، درجة الحرارة والرطوبة من خلال تنزيل أحد التطبيقات الموجودة على الهاتف الذكي، والتخلص من الغبار ومسببات الحساسية، وتعقب الجراثيم والقضاء عليها.

الجدير بالذكر أنّ شركة دايسون ستطلق جهازها الثوري في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 600 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية