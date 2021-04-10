شاب يدخل في تحد مميت على تطبيق تيك توك

فشل الشاب البريطاني فيني بتنفيذ التحدي المميت الذي دخل فيه على تطبيق تيك توك والذي يقضي بتناوله 10 آلاف سعرة حرارية في يومٍ واحد.

ووثق الشاب البريطاني تنفيذه التحدي بشكل مباشر عبر تطبيق تيك توك، حيث بدأ يومه بتناول كميات كبيرة من الشوكولا والحلوى ليصل للساعة 7 ونصف صباحاً وفي رصيده 2000 سعرة حرارية وهي الكمية التي يحتاجها الجسم طوال اليوم.

وفي تمام الساعة ال10 صباحاً انطلق فيني لمحل الوجبات السريعة، حيث تناول فيها وجبة احتوت على 1785 سعرة حرارية.

وتابع فيني تحديه قبل أن يستسلم في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعدما وصل مجموع ما أكله ل8500 سعرة حرارية، وقال لو تناولت قطعة أخرى من الطعام سأتقيؤها.

وأكدّ فيني أنّ وزنه زاد 2 كيلوغرام في يوم التحدي، إذ أصبح وزنه 80 كيلوغراما بعدما كان 78 كيلوغراما في اليوم الذي سبق التحدي.

الجدير بالذكر أنّ سلسلة الفيديوهات التي نشرها البريطاني على حسابه في تيك توك حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة.

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