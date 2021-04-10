مكافحة الأمراض: نسبة الإقبال على التسجيل في منظومة التطعيمات ستزداد

قال المسؤول الإعلامي بالمركز الوطني لمُكافحة الأمراض عماد نجومة في تصريح للرائد السبت، إن نسبة إقبال المواطنين على منظومة التسجيل للقاح المُضاد لفيروس كورونا كتجربة أولى تُعتبر معقولة، وستكون في تزايد تصاعدي مع انطلاق حملة التطعيم.

وأوضح نجومة أن حملة التطعيم انطلقت عن طريق المركز الوطني لمُكافحة الأمراض بسوق الجمعة، وبحضور وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة “اليونسيف” ومدير مكافحة الأمراض ومسؤولين في الدولة.

وأضاف نجومة أن الفئة المُستهدفة من الحملة هم: العناصر الطبية والطبية المُساعدة والكوادر في مراكز العزل والفلترة.

‏يُذكر أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت، السبت، من فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة، بعد توريد 101 ألف جرعة من لقاح “سبوتنك” و 57 ألف و600 جرعة من لقاح “أسترازينكا”.

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