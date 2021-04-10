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هروب جماعي لقردة من حديقة ألمانية.. والشرطة تحذر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت حديقة الحيوانات الواقعة في مدينة لوفينحن بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانية حادثة فرار جماعي لـ20 قرداً من نوع المكاك البربري.

وقالت الشرطة إنّ القردة استغلت أعمال البناء التي تشهدها الحديقة لتجد منفذاً للهرب من الحديقة.

وأوضحت أنّ القردة تجمعت في بادئ الأمر في إحدى ضواحي المدينة، وأنّ عمال الحديقة لم يستطيعوا الإمساك بها.

وأكدّت الشرطة المحلية عدم خطورة هذا النوع من القردة، وقالت إنّ هذه الحيوانات تشعر بالخوف الآن.

وطلبت من المواطنين عدم الاحتكاك بها، أو محاولة إمساكها أو تقديم الطعام لها، لأنّ طبعها قد يتحول لعدواني في هذه الحالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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